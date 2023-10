La trasferta della Lazio a Glasgow: ritardi e dubbi per il match contro il Celtic

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La trasferta scozzese della Lazio ha avuto un inizio piuttosto insolito: all'arrivo a Glasgow, la squadra biancoceleste è stata costretta ad attendere per circa cinquanta minuti sull'aereo a causa di una scaletta smarrita. Questo imprevisto ha influenzato il programma previsto, inclusi il "tour" della squadra e le conferenze stampa. La partita di stasera presenta alcune incertezze per Sarri, specialmente per quanto riguarda la composizione del centrocampo. Si prevede che il trio Kamada-Vecino-Luis Alberto possa essere nuovamente schierato, come avvenuto nel match contro l'Atletico Madrid. In difesa, potrebbe esserci un cambio tra Patric e Casale. In attacco, Ciro Immobile tornerà al centro dopo essere stato relegato in panchina a San Siro. Il capitano esprime fiducia nella sua forma, affermando: "Sono convinto che presto riuscirò a segnare molti gol. La mia parabola discendente non è ancora iniziata, mi sento allo stesso livello di quando ho vinto la Scarpa d'Oro". Riporta così La Gazzetta dello Sport.