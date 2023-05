Lady Dybala "provoca" i tifosi della Roma: sui social esplode la polemica

Fonte: TuttoGossipNews.it

La fidanzata di Paulo Dybala è rea di essersi lasciata andare ad una battutina irritante e superflua durante il terzo episodio di Behind the game. Ma procediamo con ordine. Durante la trasmissione, il portiere Emiliano Martinez ha rivelato la sua intenzione di portare dei calciatori argentini all'Aston Villa, come ad esempio Rodrigo De Paul. Per tutta risposta, Oriana... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > DYBALA <

