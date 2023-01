Lady Morata, le rivelazioni dopo il parto: "Ecco cosa mi ha salvata"

Fonte: TuttoGossipNews.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

"Grazie alle persone che hanno donato il sangue sono qua e posso fare questo video", esordisce Alice Campello sui social dopo che, nelle scorse settimane, ha avuto delle complicazioni durante il parto che l'hanno portata in terapia intensiva. Lady Morata ha proseguito: "Non mi sono mai resa conto..." CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > ALICE CAMPELLO <

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.