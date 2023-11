Laizo, la società ha un messaggio per Felipe Anderson: la nota

TUTTOmercatoWEB.com

Ieri sera la presenza in un insipido derby, terminato con il risultato di 0-0, questa mattina un risveglio molto più dolce e gioioso per Felipe Anderson. Il brasiliano, infatti, è diventato papà della piccola Helena. Un giorno speciale a cui ha voluto partecipare anche la Lazio facendo i suoi migliori auguri al giocatore e alla moglie Lohanne, ma soprattutto dando il benvenuto alla piccola per mezzo di una nota sul proprio sito ufficiale:

"Il Presidente Claudio Lotito a nome di tutta la S.S. Lazio, la squadra e lo staff tecnico, le redazioni di Lazio Style e tutti i tifosi si uniscono alla gioia della famiglia Anderson e porgono il più sentito e sincero augurio di felicità a papà Felipe e a mamma Lohanne".