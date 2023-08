Latina-Lazio, che debutto per Kamada e Isaksen: il club si complimenta - FOTO

La Lazio ha chiuso in bellezza il pre campionato, battendo il Latina 9 a 0 in amichevole. C’è stato spazio per tutti in campo, anche per i nuovi arrivati che hanno risposto presente alla chiamata di mister Sarri. Kamada e Isaksen si sono resi protagonisti del match, entrambi sono andati in gol e non potevano desiderare esordio migliore. Li celebra la società sui social, questo il messaggio che accompagna il post: “Che debutto per questi due”.

