Latina - Lazio, Felipe Anderson: "I tifosi ci caricano. Kamada e Isaksen..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Termina per 9-0 l'amichevole tra il Latina e la Lazio al Francioni. Nel corso della partita in onore di Vincenzo D'Amico, scomparso poco fa, i biancocelesti hanno trovato una super tripletta di Immobile, in gol anche Felipe Anderson, autogol di De Santis, Zaccagni, Kamada, Isaksen e Castellanos. Così, al termine del match è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Vedere tutta questa gente qui che è venuta a sostenerci, ci dà la carica per l'inzio del campionato. Sono molto felcie per Isaksen e Kamda, sono ragazzi bravissimi, motivati, ci daranno tanto, siamo qui per aiutare anche loro. Avevo imparato tanto, sono tornato con la ifducia della società e mister, devoc rescere ancor aid più qeusta stagione".

Pubblicato il 13/08 alle 22.53