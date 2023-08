Latina-Lazio, i tifosi biancocelesti si fanno sentire: l'omaggio a D'Amico - FOTO

Non hanno mancato neanche questo di appuntamento, i tifosi della Lazio. Sempre presenti anche durante le amichevoli estive e non potevano certo tirarsi indietro in una serata così speciale. Oltre cinquemila sono quelli che stasera hanno preso posto allo Stadio Francioni, la maggior parte tutti biancocelesti per incoraggiare e sostenere la prorpria squadra del cuore in questa fase di avvicinamento all'inizio del campionato. Applausi per la squadra di Sarri e cori per D'Amico seguiti dall'esposizione dello striscione che recita: "Vincenzo D'Amico capitano per sempre".

