Lavezzi in un centro di recupero per tossicodipendenze: la situazione

Ezequiel Lavezzi alcuni giorni fa avrebbe riportato una ferita all'addome e la frattura della clavicola, mentre si trovava in Uruguay alle porte di Punta del Este. In prima battuta si era parlato di un accoltellamento, poi smentito dalla famiglia del Pocho. L'ex campione di Napoli e Psg come riporta Tn Sport è rientrato in Argentina e sarebbe stato trasportato in un centro di recupero delle tossicodipedenze. L'ex calciatore secondo i medici dovrà sottoporsi ad alcune cure per circa 2-3 mesi, previa assenso del campione argentino.

