Lazio, 12 anni fa il centesimo gol di Rocchi con l'aquila sul petto: il ricordo della società - FOTO

Il 30 ottobre non sarà mai una data come le altre in casa Lazio. Esattamente 12 anni fa infatti Tommaso Rocchi siglava il suo centesimo gol in biancoceleste. Un traguardo importantissimo che lo ha fatto entrare di diritto nella storia del primo club della Capitale. Prima di lui ci erano riusciti sono Piola, Chinaglia, Signori e Bruno Giordano. Dopo di lui solo Immobile è entrato in questa elitè scavalcando tutti e portandosi in cima alla classifica dei bomber laziali all time.

IL GOL - Dopo diverse partite in cui la palla sembrava non volesse entrare, Rocchi riuscì a timbrare il cartellino e ad arrivare a quota 100 nel match di Cagliari. In vantaggio per 2-0 con le reti di Lulic e Klose, l'allora squadra di Reja trovò il terzo gol nel finale proprio l'ex attaccante dell'Empoli grazie ad uno dei marchi di fabbrica di quelle stagioni. Punizione battuta da Ledesma e movimento a tagliare sul primo palo di Rocchi. Il suo colpo di testa fu respinto del portiere Agazzi che riuscì a deviare il pallone sulla traversa. Sulla respinta però il bomber veneziano fu più lesto dei difensori rossoblu e trovò il gol della consacrazione.

RICORDO - Un evento troppo importante che la società non poteva non menzionare. A tal proposito sul profilo ufficiale Instagram del club c'è un post con il video del 100esimo gol di Rocchi con l'aquila sul petto seguito dalla didascalia "100 volte Tommy gol". Non poteva che essere così. Serate del genere non si possono dimenticare nemmeno a distanza di anni.