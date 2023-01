Lazio, 123 anni: dopo la cena gli scatti dei calciatori con le dolci metà - FOTO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Ieri sera è andata in scena dal cena per festeggiare i 123 anni dalla fondazione della Lazio. Una serata speciale, della quale i calciatori hanno voluto usufruire per staccare la spina dopo un inizio difficile, concedendosi qualche ora di svago e divertimento, in compagnia anche delle loro dolci metà. Da Cataldi ed Elisa, a Immobile e Jessica, passando per Milinkovic con la sua Natalja, fino ad arrivare Luis Alberto insieme a Patricia, ma non solo, si sono resi protagonisti di bellissimi scatti pubblicati poi sui propri profili social e su quelli della Lazio. Ad attirare maggiormente l'attenzione è la foto che vede il centrocampista romano avere, da una parte sottobraccio sua moglie e sull'altro Olympia, a simboleggiare, come se ci fosse bisogno, la sua fede calcistica.

(SCORRI IN FONDO PER VEDERE TUTTI GLI SCATTI)