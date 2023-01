Lazio, 123 anni: Pedro posa con Johnny Depp durante la cena. Ma è... - FOTO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Erano molti gli ospiti invitati dalla Lazio nella festa per celebrare i 123 anni dalla fondazione del Sodalizio, da Anna Falchi a Manila Nazzaro, passando per Tommaso Paradiso, fino ad arrivare a Johnny Depp. O per lo meno così poteva sembrare. In uno scatto apparso tra le storie Instagram di Pedro si vede in sua compagnia un sosia del noto attore, celebre per aver interpretato Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi e altre decine di film entrati alla storia. Si tratta di Marcos Scimia Vaia, compagno di Francesca Manzini (comica e imitatrice, figlia di Maurizio) e, oltre a essere la versione italiana di Depp, lavora nel mondo del calcio come scout per la FG Football Management. La somiglianza tra i due viene sottolineata anche dallo stesso Pedro che, pubblicata la foto, ha scritto: "Un piacere conoscerti Johnny Depp", ma per non lasciaare spazio a fraintendimenti, ha taggato sotto la frase il vero protagonista della foto.