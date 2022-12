Lazio, 14 anni fa la "folle" rimonta ad Udine da 3-0 a 3-3

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La storia della Lazio è caratterizzata da diverse alcune partite rimaste nella storia. Esattamente 14 anni fa è andata in scena proprio una di quelle che i tifosi biancocelesti tra di loro di tanto in tanto rimembrano esclamando: "Ma ti ricordi la rimonta di Udine? Che spettacolo...". Ebbene si era il 14 dicembre 2008 quando l'allora squadra di mister Delio Rossi di lasciò andare ad un'impresa che è rimasta negli almanacchi della Serie A.

LA PARTITA - L'inizio non lasciava presagire nulla di buono. La Lazio è andata sotto di due gol dopo appena 15' per effetto delle reti di Di Natale e Quagliarella. L'Udinese però non si è accontentata e all'inizio del secondo tempo è andata ancora a segno con Di Natale. A quel punto nemmeno il più inguaribile ottimista avrebbe mai creduto di poter uscire dallo stadio dei friulani con un risultato positivo. Ed invece Zarate al 60' ha ridato un barlume di speranza ai suoi. L'episodio che ha rimesso i biancocelesti in partita è stato però il colpo di testa di Diakitè al 72'. A quel punto l'aquila con un ulteriore sforzo da parte di tutti è riuscita ad impattare il match sul 3-3. Bordata di Ledesma da fuori area con Handanovic immobile che non ha potuto fare altro che vedere il pallone insaccarsi alle sue spalle.