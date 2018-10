Lazio, 22 anni fa moriva Piola: il ricordo del club

Il 4 ottobre del 1996, all'età di 83 anni, moriva Silvio Piola. Irraggiungibile miglior marcatore della storia del calcio italiano e di quella della Lazio. Negli anni in tanti hanno provato a superare i suoi 290 gol in Italia, di cui 149 segnati con la maglia biancoceleste, ma nessuno è mai riuscito nell'impresa. Le sue gesta resteranno per sempre impresse, i suoi numeri non verranno mai cancellati, il suo nome sarà ricordato ancora da generazioni e generazioni di amanti del calcio. Questo il ricordo del club biancoceleste, in una nota apparsa sul proprio sito: "Ventidue anni fa ci lasciava Silvio Piola, storico attaccante biancoceleste: il marcatore più prolifico nella storia della Lazio e del calcio italiano. Nel cuore di tutti è sempre vivo il suo ricordo".