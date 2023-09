Lazio, 23 anni fa la seconda Supercoppa Italiana: l'ultimo trofeo dell'era Cragnotti

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Certi successi non si possono dimenticare. Restano lì nell'albo d'oro e nei cuori di coloro che li hanno vissuti. La Supercoppa Italiana vinta dalla Lazio nel 2000 contro l'Inter è l'esatto emblema di tutto ciò. Una partita ricca di colpi di scena che alla fine ha premiato la formazione di Eriksson reduce dai trionfi in campionato e in Coppa Italia. Era una formazione stellare e per l'occasione il presidente Cragnotti aveva deciso di fare un regalo importante alla tifoseria acquistando Claudio Lopez dal Valencia. L'argentino fu subito decisivo nel match disputato allo stadio Olimpico e conclusosi per 4-3.

L'andamento del match e il trionfo finale

Eppure la serata non sembrava essere iniziata nel migliore dei modi. Il gol di Robbie Keane dopo appena 2' sembrava il preludio ad un epilogo amaro ed invece la doppietta di Claudio Lopez e la rete su rigore del compianto Mihajlovic spostarono l'ago della bilancia dalla parte dei biancocelesti. Il finale fu un susseguirsi di emozioni con le reti di Farinos, Stankovic e Vampeta a suggellare il risultato finale e a regale brividi ed emozioni fino all'ultimo. Ma doveva andare così con la Lazio vincitrice che completò il tris di trionfi nazionali iniziato con lo scudetto e la Coppa Italia. Fu anche l'ultimo trofeo conquistato durante la sfarzosa era Cragnotti, che portò in totale ben 7 trofei in 2 anni (1 scudetto, 2 Coppe Italia, 2 Supercoppe Italiane, 1 Coppa delle Coppe e 1 Supercoppa Europea).