Lazio, 24 anni fa la Supercoppa Europea: e gli ex biancocelesti apprezzano - VIDEO

WEBTV PAIDEIA - LAZIO, SEPE: "PRONTO PER LA NUOVA AVVENTURA. CON SARRI..." - FOTO&VIDEO AGGIORNAMENTO ORE 11:00 - Dopo poco più di due ore nella clinica, Luigi Sepe esce ed è pronto per la sua esperienza alla Lazio. Il portiere ha anche detto le prime parole al nostro inviato: "Sono prontissimo per la nuova avventura. Sono... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | MARCOS ANTONIO, CORSA A TRE: IL PUNTO Dopo le ufficialità delle cessioni di Bertini alla Spal e Akpa Akpro al Monza, ora è Marcos Antonio il giocatore in uscita dalla Lazio. Secondo quanto raccolto dalla redazione de Lalalziosiamonoi.it sul brasiliano è in corso un duello a tre tra...