Lazio, 46 anni fa moriva l'angelo biondo Re Cecconi

Sono passati 46 anni da quel maledetto 18 gennaio del 1977, data tristemente nota a tutto il popolo laziale. In quel giorno per una tragica fatalità del destino veniva ucciso Luciano Re Cecconi, l'angelo biondo, in una gioielleria di Roma. Re Cecconi era tra i protagonisti di quella banda Maestrelli che nel 1974 aveva portato a Roma il primo scudetto della storia della Lazio. Il ricordo è sempre vivo nel cuore dei tifosi e del mondo biancoceleste con un velo di tristezza per una vita spezzata troppo presto.