Lazio '74, Pietrangeli e Bertolucci: "Erano senza pietà, anche contro di noi!"

Il calcio e il tennis unite in un connubio di passione, divertimento e intensità? La Lazio del 1974 riuscì anche in questo, quando Maestrelli apriva le porte di Tor di Quinto anche a personaggi del calibro di Bertolucci, Pietrangeli e Panatta, pronti a mettersi in gioco con e contro gli uomini che da lì a poco avrebbero vinto il primo Scudetto nella storia biancoceleste. Pochi minuti di una semplice partitella d'allenamento che, però, diventavano presto delle vere e proprie guerre senza esclusione di colpi e poco importa se c'erano ospiti, sul campo tutti diventavano uguali. A conferma sono le parole degli stessi Bertolucci e Pietrangeli, accompagnate dai commenti di Oddi e Petrelli, in un'anticipazione del documentario firmato e prodotto da Sky Sport e che sarà disponibile per intero dal 5 gennaio, interamente dedicato a quella folle Banda Maestrelli e chiamano 'Grande e Maledetta'

BERTOLUCCI - "Chinaglia era fantastico, noi abitavamo al Fleming, vicino Tor Di Quinto, quindi un po' dove abitavano tutti i giocatori della Lazio. Quando tornavamo a casa nostra, l'appartamento mio e di Panatta, lui era solito fare una spaghettata e invitava quattro o cinque amici tra cui anche Chinaglia che si presentava tutte le volte con una bottiglia di Chivas. Per lui non ci si doveva mai presentare a mani vuote, anche se poi alla fine se la beveva tutta lui. Ma va bene così (ride, ndr). Maestrelli era una persona eccezionale, squisita, gentilissimo: ci faceva anche giocare. Io Panatta e Pietrangeli spesso scendevamo il mercoledì in campo a fare la partita".

PIETRANGELI - "Ricordo che ci dicevano: 'Pronti, pronti, giriamo, facciamo il giro del campo', ma dopo una, due o tre volte e dicevamo: 'Dai Bob (Lovati, ndr) dacce il pallone' (ride, ndr)'. Però mi davano certe botte, non è che mi risparmiavano eh, ti menavano" - poi aggiunge Petrelli - "Pietrangeli? Fisicamente era una bestia".

ODDI - "Loro venivano per divertirsi e noi li facevamo divertire. Però se prendevano qualche calcio, lo prendevano e stavano zitti. Quando noi giocavamo le partitelle per noi erano come partite vere e le prendevamo d'aceto".