Lazio, a Bologna la prossima trasferta: il dato sui biglietti venduti

Rotterdam fa parte del passato, non solo per la Lazio, ma anche per i tifosi. Dopo non aver potuto seguire la squadra nella trasferta del De Kuip, i sostenitori biancocelesti sono pronti a rimediare in vista della prossima partita in trasferta contro il Bologna. A una settimana di distanza dall'appuntamento, infatti, sono già 1300 i biglietti venduti davanti a una capienza di 2400 posti del settore ospiti. Un dato destinato ad aumentare ancora, soprattutto con l'avvicinarsi della sfida in programma venerdì sera alle 20.45 presso lo Stadio Renato Dall'Ara.