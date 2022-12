Lazio, a gennaio la ripresa con la Champions nel mirino: il calendario

Fonte: Lalaziosiamonoil.it

Dopo la lunga e inedita pausa per il Mondiale di Qatar, è tempo di tornare in campo. Il calendario della Lazio nel mese di gennaio può permettere di ripartire subito bene, collezionando punti importanti in ottica Champions. Per quanto riguarda la Serie A, i biancocelesti affronteranno Lecce, Empoli e Sassuolo prima dello scontro diretto contro il Milan, in programma all'Olimpico il 24 gennaio. Chiuderà il mese di gennaio l'appuntamento casalingo contro la Fiorentina (29/01). Per le prime quattro posizioni si dovrà certamente sgomitare e perdere meno punti possibili, ma sarà fondamentale ritrovare subito il ritmo giusto. Il 19 gennaio, poi, ci sarà l'esordio in Coppa Italia contro il Bologna, match da giocare sempre a Roma a partire dalle 18.00.

