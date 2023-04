Lazio, a La Spezia prevista un'altra invasione: il dato sui biglietti venduti

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

I laziali stanno invadendo tutta Italia. I tifosi biancocelesti, spinti da una forte passione e dagli ottimi risultati della squadra, sono pronti a riempire anche il settore ospiti dello Stadio Alberto Picco di La Spezia. Per la partita, in programma venerdì alle 20.45 e valida per la trentesima giornata di Serie A, secondo quanto riporta Il Messaggero, sono stati venduti fino a oggi 1077 biglietti su 1500 a disposizione. Una risposta importante che, a poco più di tre giorni dalla gara, lascia pensa che anche questa volta, per l'ennesima in stagione, i tifosi laziali riempiranno l'ennesimo settore ospiti portando in Liguria la loro fede e la loro passione.

