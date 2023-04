Lazio, a Monza sei al limite della perfezione: la statistica shock

La ripresa, dopo la sosta forzata per lasciare spazio alle Nazionali, non spaventa la Lazio, anzi. I biancocelesti, determinati più che mai a ottenere un posto in Champions, hanno conquistato tre punti importantissimi in casa del Monza confermandosi al secondo posto e compiendo l’allungo sull’Inter, prossima rivale da affrontare. Il percorso della squadra di Sarri è evidente, i numeri confermano la crescita e la rendono molto vicina alla perfezione. Nel corso del match all’U-Power Stadium, come conferma la statistica riportata da Lazio Style Channel, le aquile hanno perso solamente due palloni. 'Una cosa allucinante nel calcio dei professionisti’.

