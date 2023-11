Lazio, a Salerno è già un crocevia: Sarri può approfittare di una cosa

RASSEGNA STAMPA - Derby alle spalle, adesso la sosta, poi la Salernitana. Dopo gli impegni delle Nazionali, la Lazio tornerà in campo all'Arechi contro l'ultima forza di questo campionato. Una gara che nasconde molte insidie e che, come riporta Il Corriere dello Sport, può essere già un crocevia per la squadra biancoceleste.

Mister Sarri, infatti, ha già perso cinque partite in campionato. Davvero troppe per una squadra che vuole ripetersi e arrivare tra le prime quattro. Vietato sbagliare contro la squadra di Inzaghi reduce dal pari di Reggio Emilia contro il Sassuolo e che quest'anno, in Serie A, non ha mai portato a casa i tre punti.

La Lazio ha ritrovato il carattere e la solidità difensiva. Lo ha svelato Sarri dopo il derby e lo confermano i numeri. Tre clean sheet nelle ultime quattro partite considerando anche la Champions (con il Feyenoord). L'unico gol subito quello a Bologna di Ferguson. Il Comandante avrà un grande occasione tra due settimane. La tredicesima di Serie A, infatti, offre un programma ricco di scontri diretti. Il Milan ospita la Fiorentina, il Napoli vola a Bergamo e poi il derby d'Italia allo Stadium. Qualcuno perderà sicuramente punti in zona Europa, la Lazio può e deve approfittarne.