Lazio, Abbate: "Felipe Anderson? Vi spiego qual è la situazione"

La Lazio domani tornerà in campo per preparare in due sessioni la sfida di domenica contro l'Inter. Sarri dovrà fare nuovamente i conti con gli infortuni, rinunciando sicuramente a Romagnoli e Isaksen, ma probabilmente anche a Patric. Mentre la squadra si prepara alla partita, dall'esterno el voci intorno al futuro di Felipe Anderson si fanno sempre più insistenti. Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista del Messaggero, Alberto Abbate, ha fatto il punto della situazione sia per ciò che concerne Formello, sia sull'esterno brasiliano:

"Mancato allenamento? Il riposo viene visto come un elemento funzionale al recupero delle energie profuse nel turno infrasettimanale. Domani doppia seduta. Non so quanto lo sfogo di Sarri fosse il gioco da mestierante di cui parlava Fabiani. Sarri sta sfruttando le sue parole per caricare la squadra, un concetto simile al ‘contro tutto e tutti’. Sa che difficilmente arriveranno nuovi acquisti a gennaio, quindi sta cercando di compattare il gruppo sotto l’egida del ‘noi contro tutti’. Nessuno sta giocando contro l’allenatore. Presenza del club? Le figure, lo sappiamo, sono pochissime. Fabiani sta intervenendo spesso, è molto presente e attento a varie situazioni. Infortunati? Romagnoli, passo indietro. Quasi sicuramente out contro l’Inter".

FELIPE ANDERSON - "La richiesta è di 4 milioni bonus compresi, la Lazio offre 3,5 milioni. La distanza non è enorme. La Lazio stessa però, non è più sicura di voler dare tale cifra viste le prestazioni del giocatore. C’è un momento di stand-by e la Lazio stessa sa benissimo che la Juventus è alla finestra per Felipe Anderson. Il brasiliano è stato onesto: ha chiesto alla Lazio i 4 milioni che la Juventus è pronta a mettere sul piatto per lui a giugno. La Lazio ritiene la rosa adeguata per cercare di risalire fino al quarto posto, ergo non ha intenzione di inserire nuovi elementi sul mercato senza eventuali uscite. Sarri ha fatto le sue richieste, i suoi nomi. Le intenzioni della società però sono chiare".