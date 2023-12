Lazio, Abbate su Sarri: "Serve onestà intellettuale. Dovrebbe ammettere che..:"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio a Madrid sarà seguita da una cospicua fetta di tifosi, pronta a riempire gli spalti del Civitas Metropolitano e affiancare la squadra in un momento complicato, ma soprattutto in una partita che potrebbe cambiare il destino europeo dei biancocelesti.Ieri in conferenza stampa Maurizio Sarri si è espresso sull'importanza di questo match, sottolineando il valore dell'obiettivo raggiunto e, in particolar modo, paragonandolo al secondo posto di un anno fa. Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista Alberto Abbate ha commentato le dichiarazioni del tecnico biancoceleste, spiegando su quali aspetti è in accordo e quali no del suo pensiero:

"In parte condivido quanto detto ieri in conferenza da Sarri relativamente a una parte dei media che creano aspettative assurde e che quindi generano insoddisfazione nei tifosi anche se non si sta facendo così male. Vorrei però onestà intellettuale da Sarri nel dire che chi ha detto che non c’era sorpresa per aver raggiunto il secondo posto è stato il direttore sportivo Tare che a fine della scorsa stagione disse che il secondo posto era normale fine di un percorso. Sono d’accoro con Sarri e definire miracolo il secondo posto dello scorso anno, ma onestamente l’ottavo di finale in questa stagione in cui nel girone la seconda migliore è il Feyenoord, per me non è un miracolo".

FORMAZIONE - "In mattinata si è svolta una riunione tecnica tra Sarri e Martusciello per decidere la formazione. Per me c’è un grosso ballottaggio Lazzari-Pellegrini in vista del match contro l’Inter di domenica sera. A centrocampo Guendouzi e Luis Alberto con Vecino o Cataldi e davanti altro ballottaggio tra Immobile e Castellanos con Anderson e Zaccagni".

SITUAZIONE A MADRID E SORTEGGIO - "La situazione a Madrid è tranquilla. C’è un forte allarme sicurezza per la partita e c’è un dispositivo di polizia imponente schierato proprio per questo motivo. Se dovessimo arrivare secondi? Le avversarie che si possono pescare al sorteggio sono terribili. Eccetto la Real Sociedad che sembra la più abbordabile, prenderei l’Arsenal anche per il fascino della sfida".