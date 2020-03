Lazio, Acerbi s'improvvisa pescatore e trova del tonno... in scatola - VD

Francesco Acerbi, tolti i panni del calciatore, ha indossato quelli del pescatore. Impossibilitato ad uscire di casa per l'emergenza Coronavirus, il difensore non ha rinunciato comunque alla sua passione e, armato di scala e di un bastone da usare come canna, ha voluto cimentarsi nella pesca, dimostrando di avere anche una discreta fortuna. Il video è stato pubblicato dall'highlander biancoceleste sul proprio profilo Instagram: "Questa postazione mi sembra perfetta per pescare, speriamo ci siano tanti pesci. Cos'è? Cos'è? Ha abboccato, del tonno in scatola, già confezionato. Buon appetito".

