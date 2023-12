Lazio, Acerbi torna all'Olimpico da avversario: per lui accoglienza alla De Vrij

TUTTOmercatoWEB.com

Una storia iniziata benissimo e finita nel peggiore dei modi. Il dito rivolto verso la Curva Nord, cuore del tifo biancoceleste, le scuse in un video all'apparenza forzato e il rifiuto di un confronto riappacificatore con i tifosi dopo una partita contro il Venezia. Questo è stato l'ultimo anno di Francesco Acerbi nella Capitale, il momento in cui il bellissimo rapporto che lo legava ai tifosi della Lazio si è rotto per delle scelte per lo meno discutibili. A distanza di due anni da quei fatti il centrale, oggi all'Inter, è pronto a fare ritorno allo Stadio Olimpico di Roma. Nella partita di domenica 17 dicembre scenderà in campo per la prima volta da avversario in quello stesso terreno dove si è consumata la fine di quella bella storia d'amore e l'accoglienza non sarà sicuramente delle più calorose. Migliaia di fischi, com'è preventivabile, accompagneranno ogni suo tocco di palla, nella speranza che possa commettere nuovamente lo stesso errore che la scorsa stagione, a Milano, regalò alla Lazio il gol del momentaneo vantaggio di Felipe Anderson.