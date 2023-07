Lazio, ad Auronzo arriva il Primorje: i precedenti contro il club sloveno

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Tra qualche ora andrà in scena il secondo test stagionale del ritiro di Auronzo. Sul prato dello Zandegiacomo la Lazio ospiterà gli sloveni del Primorje, come già avvenuto nella passata stagione. Il 21 luglio del 2022, infatti, la squadra di Maurizio Sarri si imponeva per 4-0 sull'avversario, grazie alle reti dell'ormai ex Milinkovic, di Pedro, Cataldi e Cancellieri. Oggi Sarri si attende le prime risposte concrete, al nono giorno di ritiro le gambe saranno imballate, ma i movimenti da lui richiesti e tutto ciò su cui hanno lavorato in precedenza, dovrebbe essere più che assimilato.