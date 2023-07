Lazio, Adamonis: "È stata dura. Mi trovo abbastanza bene e..."

È andata la prima parte dell'allenamento, la Lazio ha svolto la seduta mattutina e in attesa di ritrovarsi in campo nel pomeriggio, per fare un bilancio, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club Marius Adamonis. Queste le considerazioni del portiere: "La prima settimana è stata dura, riprendersi dopo le vacanze non è stato facile. È andata bene. Mi sto trovando abbastanza bene, è la terza stagione che sono con Massimo. Lavoriamo di più sugli spostamenti in porta, mi fa piacere. La prima cosa è che io non sono uomo di spogliatoio ma dico sempre cosa penso, può non piacere a altri ma lo dico lo stesso. Stiamo bene e non c’è nessun comportamento scorretto da parte di nessuno. Giovani e senior? Per i giovani è importante perché puoi imparare cosa manca da chi ha più esperienza, uguale per i più grandi. È un mix ed è bello perché possiamo imparate gli uni dagli altri. In questi anni penso di essere cresciuto nelle giocate di piedi, sono più tranquillo in porta e sono più reattivo. Ho perso 5/6 kg e sono migliorato anche fisicamente. Negli ultimi anni i portieri hanno iniziato a giocare come i difensori. Durante la stagione lavoriamo in base all’avversario che affrontiamo, in ritiro è più difficile rispetto a quello che facciamo durante la stagione".

