Lazio, Adani e Cassano: "Luis Alberto e la Lazio si separeranno", ma Bobo Vieri...

Luis Alberto torna ad essere tema di dibattito. E' il caso della Bobo Tv, che nel corso della puntata, Bobo Vieri, Lele Adani e Antonio Cassano hanno analizzato. In particolare, Adani ha commentato: “C’è una cosa da sottolineare, uno dei migliori in questo momento è Luis Alberto. E’ sempre stato un giocatore che doveva partire e non integrarsi, secondo me si separeranno, la vedo così, sbaglierò io. Forse nella Coppa dei Campioni potranno rivedere un po’ di cose, però il punto non è quello. Il punto è quello che hanno creato insieme, partendo da due poli opposti. Le prestazioni alla fine parlano ragazzi”. Nella discussione ha preso parte anche Antonio Cassano, dal quale ne è nato un dibattito: “Sono d’accordissimo, penso sia giusto. Lui ha fatto un sacrificio nell’andare incontro a Sarri. Maurizio ha smozzato un po’ di situazioni, e da quel che mi risulta se va in Coppa dei Campioni ci sarà l’assalto a Zielinksi”.

“Io non lo do via, ma non ci penso proprio”, ha replicato Bobo Vieri. “Ragazzi, quest’anno ha fatto una roba devastante”. Ma Cassano riprende il collega e sottolinea: “Bobo, però l’hai snaturato un pochettino, lui ha fatto un sacrificio andando incontro all’allenatore, e Sarri ha fatto qualcosa. Se fanno così non vanno in Champions? Io sono d’accordo con Lele, è giusto separarsi perché hanno raggiunto un traguardo insieme clamoroso che nessuno immaginava. Da quel che mi risulta, pare che Sarri voglia a tutti i costi Zielinski, e ca**o, Zielinski, Milinkovic, che anche lì c’è un punto interrogativo. Dai via Luis Alberto, non puoi prendere chissà chi. Con i soldi della Champions, la Lazio fa mercato oppure vuole vendere qualcuno per fare anche il mercato? La domanda è quella”. “La Lazio è a 61 punti – risponde Lele Adani - a 8 giornate dalla fine si è fatta bastare ¾ del campionato per avere 10 punti sull’Inter che è quinta, una roba che non ha senso. Allora vi chiedo, chiaro che l’analisi va su Luis Alberto, un numero 10, un giocatore un po’ anarchico che si è adeguato. Sarri l’ha tenuto fuori spesso. Ma la chiave qui è, se tu vai in Champions non è che tu devi sostituire Luis Alberto con un altro, devi aggiungerne uno o no?”.