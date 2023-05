Lazio, Adani: "Il meritato doveva essere di più. Sono stupito!"

TUTTOmercatoWEB.com

Nel corso della Bobo Tv, Lele Adani ha espresso le proprie sensazioni in merito alla condizione attuale della classifica di Serie A. Tra i vari temi, l'opinionista si è soffermato sul momento della Lazio, analizzando in questo modo: "Io devo dire una cosa, sapete la stima che ho per Sarri, ma non so come a te Anto (Cassano, ndr) fosse venuto in mente di pronosticare una cosa di questo tipo. Cioè di mettere la Lazio come seconda forza. Già all'inizio dentro le prime quattro, poi la seconda squadra che sarebbe stata dietro il Napoli. Posso riportarlo al lavoro dell'allenatore, alla squadra che nel momento che gioca è veramente bella da vedere, perché anche i gol e le occasioni che fa sono il marchio dell'allenatore, sono tutte ricercate da quel tipo di filosofia. Io che la Lazio sia a 64 punti, che abbia ancora +6 dall'Atalanta, Milan e Roma, onestamente non potevo pensarlo. Quel che ha fatto la Lazio l'ha fatto tutto con merito, forse ha anche qualche punto in meno di quello che avrebbe meritato. Il meritato doveva essere di più, per questo sono stupito. La continuità del suo stile trovata con un gruppo di calciatori che non sono in tutti i riparti di prima fascia, tutt'altro! Con soldi spesi pochi, quindi io do la mia ammirazione per il lavoro. Poi il Sassuolo avrebbe anche meritato di pareggiare".