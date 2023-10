Lazio, Adani: "L'eterno Pedro, perfetto. Vecino? Fatto per quei momenti"

Solo complimenti per la Lazio, sia per la vittoria sia per la prestazione messa in campo ieri nella sfida col Celtic. Lele Adani, durante il suo intervento alla Bobo Tv, ha voluto elogiare i biancocelesti, in particolare i nuovi acquisti. Queste le parole: "La Lazio ha vinto la partita andando a pressare al 95’ con cinque, sei uomini negli ultimi venti metri. Riconquista palla, mettono dentro la giocata i nuovi entrati. Guendouzi e l’eterno Pedro sul secondo palo, controtempo, perfetto. In queste partite qua non ti è concesso smettere di giocare secondo me. Perdi la partita, ma non rinunciare a giocare. La Lazio è stata premiata".

"Pareggia Vecino perché sa che quella palla gli arriva e la tocca semplicemente per mettere tutto a posto. Vecino è fatto per fare quei gol li. In quei momenti li dove tutto è caldo, lui raffredda".

