Lazio, Adekanye: "Io non apprezzato, sembrava che non sapessero cosa fare con me"

Fonte: Voetbalzone.nl

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arrivato come enfant prodige, Bobby Adekanye alla Lazio ha deluso le aspettative generali. Il giovane attaccante olandese è ancora di proprietà della società biancoceleste e ora gioca in prestito nei Go Ahead Eagles in patria. Nonostante ciò il classe '99 si è fatto volere bene dai tifosi, lasciando un bel ricordo di sé. Nell'intervista rilasciata al sito Voetbalzone.nl ha raccontato il suo stato d'animo attuale e l'esperienza romana: "Penso di poter giocare per novanta minuti, ma non sono ancora completamente libero. Sento spesso dolori e crampi arrivare negli ultimi dieci minuti. Prima succedeva al sessantesimo minuto, quindi c'è un miglioramento. Non ho quasi niente da due anni: mi sono operato al menisco alla Lazio, quando sono tornato sono stato messo fuori rosa, non ho avuto la possibilità di giocare minuti. Se non giochi a calcio per due anni, il tuo corpo farà naturalmente fatica. Da quando sono entrato a far parte di Go Ahead, sento di fare progressi. È qualcosa che volevo e sta funzionando molto bene".

AMORE MANCATO - "Quando sono arrivato qui ho avuto una bella conversazione con Paul (Bosvelt, ndr) e René (Hake, ndr). Il mio istinto mi ha detto di accettare. Quello che mi è piaciuto è che mi seguivano da tempo. Non c'era bisogno di dirgli che tipo di giocatore fossi, lo sapevano già. La conversazione è andata così bene che ho preso rapidamente la decisione di venire qui. Questa è la prima volta che sento che un club è dietro di me. Apprezzo molto questo. Sono un giocatore che ha bisogno di molto amore. Se lo ottengo, voglio ripagarlo. Se quell'amore mi è mancato? Certo. Ho lasciato l'Olanda giovanissimo. Ero in una squadra con tanti big alla Lazio, tanti fuoriclasse, ma non ero molto apprezzato. Beh, dai tifosi sì. Loro sono sempre stati con me, sono grato per questo, ma il club non aveva piani per me e ha mostrato poco amore. Sono andato a Barcellona dopo il mio infortunio per riprendermi e non ho ricevuto una telefonata su come stavo. Quell'ultimo anno alla Lazio è stato finora l'anno più duro della mia carriera. Tornato dalla Spagna all'improvviso non facevo più parte della rosa. Inoltre non mi è stato dato alcun motivo per cui non avrei dovuto far parte del gruppo. Né perché non volessero costruire nulla con me. Altri giocatori sono stati acquistati per un sacco di soldi. In quel momento ho pensato: 'Voglio ancora giocare a calcio? Questo è il mio sogno. Voglio giocare ai massimi livelli. Qui non sono apprezzato'. Poi inizi a dubitare di te stesso. Questo fa molto per te, sai. Quando sei un calciatore e sei all'estero da solo. A un certo punto ho pensato: 'Sono ancora un calciatore? Vedono il mio talento? So che ce l'ho, ma lo vedono anche loro? La cosa più importante è che vedano come vuoi fare progressi nella tua carriera'. Non mi hanno mai chiesto come stavo. Non erano interessati a quando sarei tornato. Ho dovuto chiamare per dire che ero pronto per giocare di nuovo. Quando sono tornato, sembrava che non sapessero cosa fare con me. Quando sei giovane vivi da solo e non hai famiglia intorno a te, ti schianti in un momento simile".



I CONSIGLI DEI SENATORI - "Col senno di poi, avrei dovuto ascoltare un po' di più ragazzi esperti come Lucas Leiva e Ciro Immobile. Non so se sarebbe cambiato qualcosa, ma forse avrebbe avuto un impatto positivo sulla mia carriera. All'epoca ero testardo. Pensavo di sapere tutto. Ovviamente non era così. Ho commesso errori stupidi e ho litigato con gli allenatori, mentre non avevo ottenuto nulla nel mondo del calcio. Sicuramente ho imparato da questo. Ora so come comportarmi con gli allenatori e lo devo a giocatori così. Hanno detto che il mondo del calcio non è sempre giusto. Puoi essere bravo e avere allenatori che non la pensano come te. Poi devi stare al gioco e mostrare poche emozioni. Se dicono qualcosa devi farlo, ma non l'ho fatto. Ho fatto quello che volevo e quello che pensavo fosse meglio per me. A volte devi ascoltare le persone che hanno più esperienza e si sono trovate nella stessa situazione. Spesso hanno a cuore i tuoi interessi.

LA FAMIGLIA - "Ci sono state molte volte in cui ero giù. Ho avuto molte conversazioni con i miei genitori e il mio agente. Ho detto alcune volte che volevo smettere. Nessuno ha visto cosa ho dentro Io. Sembra che io sia l'unica persona che lo vede. Tanto vale smettere, nessuno ha visto il mio talento comunque. I miei genitori mi hanno sempre sostenuto. Anche il mio agente, che ho avuto da quando avevo dodici anni. Lui ha detto che un giorno sarei finito da qualche parte dove amo. Sono molto contento di averli ascoltati, altrimenti sarebbe potuto andare completamente storto".

RITORNO IN PATRIA - "Volevo tornare in Olanda. Il paese dove mi sento a casa e dove posso parlare la mia lingua. Ecco perché sono contento di aver avuto il coraggio di fare un passo indietro. Parli di una grande quantità di denaro che ti lasci alle spalle, ma preferisco investire su me stesso. Il successo verrà dopo. Il mondo del calcio è un mondo strano, ma allo stesso tempo molto bello. Non è solo negativo. In questo momento vivo il lato positivo. Può succedere che in futuro incontrerò di nuovo cose negative, ma ora so come affrontarle".

GO AHEAD EAGLES - "Prima di andare al Go Ahead Eagles ho cercato informazioni sul club. Ho guardato quattro partite allo stadio. Soprattutto l'ultima partita sono rimasto stupito da quanto fosse bella l'atmosfera. Poi ho pensato: 'Potrebbe andare bene per me. Se faccio le cose giuste, posso sperimentare qualcosa di bello qui'. Quando è arrivata l'opportunità di firmare qui, non ci ho pensato. Ora sono qui da sei mesi e tutto va a bene. Sono molto contento della scelta ho fatto. Sento l'amore dell'allenatore e del club. Noto tutto che tutti vogliono il meglio per me e questo mi fa sentire bene. Sono rimasto stupito dalle persone. È una grande famiglia. Tutti sono vicini gli uni agli altri, nessuno pensa di essere più di qualcun altro. È così che sono stato educato. Lo vedo nelle persone che vengono qui. Dopo la partita, le persone del BusinessClub ti danno sempre fiducia. Se ho bisogno di qualcosa, anche al di fuori del calcio, sono sempre lì per te. Sono molto generose, non l'ho mai sperimentato su di me. Ho sempre imparato dai miei genitori che bisogna mostrare rispetto e poi lo riavrai indietro. I compagni di squadra non mi hanno mai fatto sentire come se avessero guardato il mio curriculum e si aspettassero molto da me. Mi hanno fatto sentire come se sapessero da dove vengo. Sanno cosa ho passato e mi hanno accolto a braccia aperte. Hanno detto di essere me stesso e lavorare in silenzio. Penso che sia bello che i ragazzi vengano da me durante la partita per chiedermi come sto. È una famiglia unita. Io posso pensare di essere davvero forte con questi ragazzi. Spero che ci saranno molti altri anni fantastici insieme. So che posso fare molto meglio".