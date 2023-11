Lazio, Ag. Zaccagni: "Il rinnovo non l'abbiamo più affrontato. Problemi non nostri..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di TvPlay, l'agente Mario Giuffredi ha parlato del momento di Mattia Zaccagni e della situazione del suo rinnovo con la Lazio. Ecco il suo pensiero: "Zaccagni ha fornito delle ottime prestazioni, in questo momento sta venendo un po’ meno dal punto di vista realizzativo, l’anno scorso ha fatto 10 gol, siamo ancora a novembre e sono convinto che migliorerà lo score. Sulla Lazio, questa settimana è importantissima. Ci si gioca la qualificazione in Champions League e poi c’è il derby. Per scaramanzia non guarderò la gara, tutte le volte che guardo la Lazio perde, oggi vado a mangiarmi una pizza (ride ndr). Il rinnovo è argomento che non abbiamo più affrontato, Zaccagni dovrà fare il suo percorso e poi a giugno se Zaccagni avrà fatto un grande campionato i problemi non saranno nostri ma di altri”.