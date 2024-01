Lazio, Agostinelli convinto: "È ancora in corsa, ma Supercoppa bruttissima"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

La Lazio punta il Napoli per rialzarsi dopo la brutta sconfitta in Supercoppa. Per parlare del periodo della formazione di Sarri, l'ex calciatore Andrea Agostinelli è intervenuto ai microfoni di Radio Olympia. Questo il suo pensiero riguardo allo scontro diretto, che sarà fondamentale per la corsa alla Champions League: “La partita in Supercoppa è stata bruttissima ma non deve cancellare le 5 vittorie consecutive, derby compreso. La Lazio anche negli anni scorsi quando ha dei black out si presentano molto violentemente e questo è un difetto che Sarri deve eliminare o quantomeno limare. La Lazio è comunque in corsa in tutte le competizioni, Lazio-Napoli sarà importante per comprendere le prospettive future della squadra”.

“Per una squadra come il Napoli, così come per le altre del centro Sud, la vittoria è difficile da digerire, quello che sta succedendo ai partenopei ha dell’incredibile perché giocatori che l’anno scorso hanno giocato da 10 quest’anno se va bene giocano da 6 e questo va oltre le responsabilità degli allenatori. Resta il fatto che la rosa del Napoli è quella dell’anno scorso”.

“Della Lazio mi hanno convinto i risultati perché alla fine è in corsa per tutto, dagli ottavi di Champions alla semifinale di Coppa Italia fino alla corsa al quarto posto, questo nonostante un gioco meno convincente rispetto alla passata stagione. Decisivo è stato in molti frangenti Provedel, bisogna sottolineare i suoi meriti. Rovella e Guendouzi regalano maggiore equilibrio alla squadra, ma manca il giocatore in grado di fare la differenza come individualità, come era in passato Milinkovic-Savic che regalava soluzioni importanti anche a livello offensivo. Forse la sua assenza è stata sottovalutata, al di là di alcune critiche che ha attirato in passato. Questa nuova individualità di spicco poteva essere Kamada ma non è riuscito ancora ad emergere”.