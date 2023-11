Lazio, Agostinelli: "Immobile al top della condizione avrebbe..."

TUTTOmercatoWEB.com

Andrea Agostinelli, nel corso del suo intervento a TvPlay, si è soffermato su come sia cambiato il modo di gioco degli attaccanti nel campionato prendendo a esempio quelli che secondo lui sono, al momento, i più forti in Italia. Queste le parole: "Una volta gli attaccanti italiani facevano fatica anche in Italia, ma una volta avevamo i migliori difensori, oggi non è più così. La dimostrazione è che i nostri centravanti quando sono andati all’estero hanno fatto fatica, mentre tornati in Serie A hanno segnato tanto. Vedi Immobile e Scamacca che rispettivamente in Spagna e in Inghilterra hanno faticato. Il passaggio alla marcatura a zona e non più a uomo ha senza dubbio favorito gli attaccanti. Prima ti marcavano a uomo e guardavano solo te, non la palla. Anche Immobile al top della condizione avrebbe faticato parecchio”.

