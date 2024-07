Lazio, Agostinelli: "Mercato? I nomi mi piacciono. Ora bisogna ricominciare"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Sul mercato della Lazio e sul nuovo allenatore si è espresso Andrea Agostinelli, intervenuto ai microfoni di TMW per trattare i temi più caldi del momento. Queste le sue considerazioni: "La Lazio sembra all'inizio di un nuovo corso, ci sono tanti punti interrogativi. La società vuole stavolta fare meglio di prima, soprattutto nelle tempistiche. Per ora i nomi mi piacciono ma sarà il campo a dirlo veramente. Cosa serve sul mercato? Per me assolutamente i rinforzi giusti davanti. Chissà che magari non si riveda un Immobile importante. Quando tutti pensano che sia sul viale del tramonto, ecco che magari può ritornare a fare una stagione importante".

"Baroni è arrivato in un momento molto turbolento di rapporti tra la tifoseria e il presidente. E quando arriva un allenatore che non ha fatto una carriera altisonante ma è un bravo allenatore, bisognava far passare del tempo. Ora è importante che la Lazio gli dia una squadra competitiva, ringiovanita ma con qualità. negli ultimi anni ha avuto qualità, ma poi le cose finiscono. Ora bisogna ricominciare. Si è toccato il fondo nell'ultimo campionato, ora si deve risalire, ripartire da zero. Baroni vuole sfruttare l'occasione della vita".

