Lazio, Agostinelli: "Non può avere gli alibi del mercato. La chiave del Napoli è..."

La partita di sabato tra Lazio e Napoli non sarà da dentro o fuori, questo è ovvio essendo ancora alla terza giornata, ma in virtù della distanza tra le due squadre, può già rivelarsi indicativa per il campionato. A commentare la condizione di biancocelesti e partenopei, è stato il doppio ex Andrea Agostinelli ai microfoni di Vikonos Web Radio:

"La Lazio è partita male, ha dei giocatori non in condizione e non c’è nemmeno la scusa dei nuovi perché per 10/11 hanno giocato tutti quelli dello scorso anno. Non c’è fluidità nella manovra, lucidità, magari è stato solo un momento perché sul mercato la società ha operato molto bene. Il Napoli? Premesso che alla gente interessa vincere, la squadra ha iniziato molto bene, c’è qualcosa di diverso, niente di particolare per carità ma le verticalizzazioni ci sono, l’importante però è l’equilibrio ed il Napoli crea tanto e subisce poco".