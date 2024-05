Lazio | Agostinelli: "Serve più disciplina. Luis Alberto recidivo, ora basta"

Fonte: TuttoMercatoWeb.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di TMW, Andrea Agostinelli ha parlato, tra gli altri temi, della situazione in casa Lazio: "Scintille Guendouzi-Tudor? Il rispetto dei ruoli è determinante. Per me se ci sono persone che non ci vogliono stare in una squadra o fanno troppe bizze serve ristabilire la disciplina. Luis Alberto è recidivo, ha fatto una dichiarazione post-gara mai sentita prima e poi dopo qualche giorno bacia la maglia, non è possibile. Se c'era lo spogliatoio degli anni '70 sai cosa succedeva? Magari allora si era agli estremi, però in un gruppo non è bella una cosa del genere. Per me più si è grandi e più si è umili".

TORNA ALLA HOMEPAGE