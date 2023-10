Lazio, Agostinelli sorprende: "Il miglior allenatore italiano? Ecco chi è..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Lascia spiazzati al risposta di Andrea Agostinelli sul migliore allenatore italiano, ai microfoni di Tv Play. Nella vasta gamma di scelte, da Allegri a Sarri passando per Pioli e Inzaghi, l'ex giocatore della Lazio ha optato per Gasperini. A detta sua, infatti, il tecnico fatto con l'Atalanta un percorso che nessuna altro sarebbe stato in grado di fare: "Gasperini è il migliore allenatore italiano, quanto successo all’Atalanta non sarebbe mai successo con nessun altro allenatore. All’Inter ha sbagliato qualcosa, ma sono convinto che tornando in un top club non ricommetterebbe gli stessi errori, e potrebbe quindi sorprendere".