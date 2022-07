Lazio, Akpa Akpro: "Fondamentale partire bene. Pedro? È impressionante"

ULTIME DA FORMELLO AURONZO GIORNO 6 - LAZIO, SI TORNA AL LAVORO: ZACCAGNI-CANCELLIERI GOL, PATRIC OUT AGGIORNAMENTO ORE 19:45 - Uno degli assenti della seduta pomeridiana è Patric che ha svolto lavoro differenziato in palestra a causa di un fastidio al ginocchio. Al termine dell'allenamento pomeridiano, il difensore spagnolo si è visto nella zona del tunnel... AGGIORNAMENTO ORE 19:45 - Uno degli assenti della seduta pomeridiana è Patric che ha svolto lavoro differenziato in palestra a causa di un fastidio al ginocchio. Al termine dell'allenamento pomeridiano, il difensore spagnolo si è visto nella zona del tunnel... WEBTV LAZIO, ROMAGNOLI È ATTERRATO A ROMA: LE PRIME IMMAGINI - FOTO&VIDEO Finalmente Romagnoli. Sono passati pochi minuti dal suo arrivo nella Capitale: l'ex difensore del Milan è sbarcato a Fiumicino, pronto a diventare un nuovo calciatore della Lazio. Domattina svolgerà le visite mediche in Paideia, poi il volo verso... Finalmente Romagnoli. Sono passati pochi minuti dal suo arrivo nella Capitale: l'ex difensore del Milan è sbarcato a Fiumicino, pronto a diventare un nuovo calciatore della Lazio. Domattina svolgerà le visite mediche in Paideia, poi il volo verso... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, ACERBI NELLA LISTA DELLA JUVENTUS: I DETTAGLI La Juventus pensa a Francesco Acerbi, è la novità di queste ultime ore. I bianconeri stanno lavorando alla cessione di Matthjis de Ligt, ieri sera c'è stata una riunione con Rafaela Pimenta che ne cura gli interessi, Bayern Monaco e Chelsea sono in... La Juventus pensa a Francesco Acerbi, è la novità di queste ultime ore. I bianconeri stanno lavorando alla cessione di Matthjis de Ligt, ieri sera c'è stata una riunione con Rafaela Pimenta che ne cura gli interessi, Bayern Monaco e Chelsea sono in...