Lazio, Akpa Akpro: "Ringrazierò per sempre i tifosi. La Champions..."

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la consueta sessione d'allenamento, la Lazio è tornata negli spogliatoi per ricaricare le pile in vista del pomeriggio. Non è così però per Akpa Akpro che è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per analizzare il ritiro che ha preso il via il 12 luglio. Queste le sue dichiarazioni: "Tifoso della Lazio? Sono eccitati, si fanno sentire, mi piace vederli di nuovo qui. Quando io sono arrivato c’era il Covid, non ho avuto la fortuna di vederli allo stadio per la Champions. Quest’anno c’è la Champions, sarà tanta roba avere i tifosi allo stadio. Li ringrazierò sempre perché mi hanno aiutato quando sono arrivato dalla Salernitana in B. Non era una cosa facile, li ringrazierò sempre. I compagni? Sono uguali, ma adesso sono abituati al lavoro di Sarri. Lavorano più facilmente, è bello ritrovarli. Devono aspettarsi la stessa cosa dello scorso anno. Siamo noi a dover far bene per loro, loro devono aiutarci perché il campionato con la Champions sarà lungo. Dobbiamo andare lontani insieme. L'anno scorso è cambiato un po', non eravamo abituati alla pausa a novembre-dicembre. Adesso invece dobbiamo dare tutto. Speriamo di fare una bella partita già da domani".