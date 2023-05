Lazio, Akpa Akpro sul suo futuro: "Ora do tutto per l'Empoli, poi..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

L'Empoli batte il Bologna e conquista tre punti importanti per la salvezza. Protagonista Jean Daniel Akpa Akpro, che ha realizzato il momentaneo 2-0 e ha fornito una grande prestazione. A fine partita il giocatore, in prestito a Empoli dalla Lazio, ha parlato in conferenza stampa anche del suo futuro: "Beniamino dei tifosi dell'Empoli? Lo sento tutti i giorni. Ma anche i miei compagni li sento molto vicini, mi hanno fatto sentire a casa. Non è facile stare in prestito e voglio dare tutto per questa società. Permanenza all'Empoli? Io ora do tutto, poi vedremo a fine stagione".