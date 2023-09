Lazio, al centro pronta al debutto la staffetta Cataldi-Rovella

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Danilo Cataldi sta vivendo una nuova luna di miele alla Lazio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sotto la gestione Sarri, il calciatore è divenuto titolare con la maglia biancoceleste, adattandosi in regia dove già aveva esordito all'epoca della prima annata con Pioli in panchina. Una lunga gavetta quella di Danilo prima di tornare in pianta stabile nella Capitale, dove solamente nella scorsa stagione ha completato la sua scalata gerarchica convincendo il mister ha puntare su di lui. I problemi di inserimento di Marcos Antonio, arrivato una stagione fa al posto di Lucas Leiva, hanno infatti convinto l'ex tecnico della Juve a optare per Cataldi, anche se i suoi limiti dalla distanza sono sembrati fin da subito evidenti. E così quest'anno in suo soccorso è arrivato il giovane Rovella, che dopo un periodo di adattamento è pronto a esordire con la Lazio nella prossima gara contro i bianconeri. Si tratterà di un debutto soft, a partita in corso subentrando a Danilo, con il quale è pronto a dare vita a una staffetta in vista anche degli impegni europei.