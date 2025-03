Lazio, al fianco delle popolazioni asiatiche: il messaggio via social - FOTO

Panico e tantissima paura quello che hanno provato le persone in Thailandia e Myanmar dopo il fortissimo terremoto che ha causato anche numerose vittime. La Lazio, attraverso i canali social ufficiali, ha voluto esprimere vicinanza alle popolazioni colpite con un messaggio in cui si legge: "La SS Lazio esprime la propria solidarietà alle popolazioni asiatiche colpite dal terribile terremoto. Ai nostri amici e fan, i nostri pensieri speciali e abbracci".

S.S. Lazio expresses its solidarity with the Asian populations affected by the terrible earthquake.



To our friends and fans, our special thoughts and hugs