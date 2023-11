Lazio, Albertini affianca Sarri: "Quando ci lamentavamo noi..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spesso Sarri ha sottolineato il tema dei troppi impegni. Tra una partita e l'altra l'intervallo di tempo si sta riducendo ai minimi termini e inevitabilmente questo comporta un aumento degli infortuni e un drastico calo delle prestazioni. Il tema è attuale, ma forse neanche troppo. Durante il Gran Galà del Calcio AIC, l'ex centrocampista di Milan e Lazio, Demetrio Albertini, ha sottolineato come tale problema era stato esposto, senza riscuotere successo, anche ai suoi tempi:

"Si gioca tanto, perché è fuori ombra di dubbio che ci siano tante partite, sono aumentate le partite delle nazionali, dei club ma anche le amichevoli e le tournée. I campionati sono sempre più ristretti. Il calcio è anche uno sport di usura, i microtraumi non si riescono a curare bene perché non c’è tempo per recuperare. Il recupero dovrebbe essere una parte dell’allenamento per ogni grande atleta, questo è un tema di cui si parlava già quando giocavo io ma le partite sono aumentate invece che diminuire".