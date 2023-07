Lazio, Alia: "Sono andato via perché c'erano loro. Avevo bisogno..."

Marco Alia è pronto per iniziare una nuova avventura al Klubi Sportiv Skënderbeu, squadra che milita nella massima divisione albanese. Il portiere ha fatto ritorno in patria dopo un passato alla Lazio e due stagioni in prestito al Monterosi. Intervistato da Panorama Sport, l’ex biancoceleste ha rivelato il motivo che lo ha portato lontano dalla Capitale: “Il problema, se così si può chiamare, che mi ha ‘costretto’ a lasciare la Lazio è stato il fatto che avevo come rivali per un posto da titolare due portieri eccezionali come Reina e Tomas Strakosha. E visto che la strada era piuttosto difficile e avevo bisogno di minuti, ho deciso di scegliere di giocare e crescere nel gioco. Per questo sono passato al Monterosi”

Sulla nuova esperienza, l’estremo difensore ha affermato: “Lo Skënderbeu è un grande club e se dovessi confrontarlo potrei dire che è uguale alla Juventus in Italia. Una squadra che ha dominato per 10 anni il campionato albanese e partecipato all'Europa League, cosa rara per il calcio qui. È stato il mio agente Sergio Mezi a chiamarmi e a dirmi che aveva un'offerta importante per te. Mi ha parlato molto bene di Skenderbeu. Poi ho incontrato il presidente Takaj, ho visto il suo progetto e ne sono entrato subito a far parte”.

