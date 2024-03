Lazio, all-in sull'obiettivo Coppa italia

TUTTOmercatoWEB.com

Le premesse erano certamente altre. Secondo posto, dietro al solo Napoli delle meraviglie di Spalletti, una Champions da giocare e tanta ambizione per ripetersi anche in questa stagione, puntando come minimo al quarto posto in classifica. Ma il piano della Lazio è andato pian piano a sgretolarsi, dovuto a difficoltà importanti da un punto di vista tattico e a seguito della partenza di pedine importanti in estate come Milinkovic-Savic. Da qui una lunga discesa, che ancora non trova una fine. Attualmente la Lazio è fuori dalle competizioni europee della prossima stagione, data la nona posizione in classifica. Certo, il cammino è ancora lungo e i biancocelesti potrebbero sempre risalire giornata dopo giornata. Ma, come se non bastasse, a complicare ulteriormente la situazione sono state le dimissioni di Maurizio Sarri, arrivate come un fulmine a ciel sereno. La società, infatti, aveva appena fatto quadrato intorno al proprio tecnico, a seguito della sconfitta interna per 1-2 contro l’Udinese.

Eppure, l’allenatore toscano ha deciso di interrompere in anticipo la propria esperienza nella Capitale, per amore nei confronti della Lazio. Al suo posto ci sarà Igor Tudor. Il compito che lo attende è arduo: ridare slancio all'ambiente e raddrizzare una stagione finora deludente. Attualmente al nono posto in campionato, distanziati di otto punti dalla quinta posizione, che attualmente garantirebbe l'accesso alla Champions League, i biancocelesti si trovano di fronte a una vera e propria "missione impossibile".

Obiettivo Coppa Italia: cosa dicono i bookies

Quindi, dopo aver abbandonato la competizione europea più importante e aver quasi del tutto salutato la corsa al quarto posto, per quanto anche il quinto potrebbe valere l’accesso alla Champions League il prossimo anno, l’unico vero obiettivo per la Lazio sembra essere la Coppa Italia. Anche perché di fronte si troverà una Juventus non più in forma come a inizio stagione, con diversi infortunati e con il ritorno da giocare allo Stadio Olimpico, vantaggio non indifferente. Tutto questo porta anche gli analisti di betting a non dare completamente per spacciata la squadra che verrà allenata da Igor Tudor, che ha firmato nei giorni scorsi il contratto da nuovo allenatore della Lazio. Secondo i migliori siti di scommesse online, elencati e confrontati nella pagina linkata poc'anzi, i biancocelesti non partono come favoritissimi della doppia sfida, ma le quote si sono abbassate, specialmente a seguito delle ultime performance dei bianconeri e considerando, come detto, la sfida di ritorno a Roma. Inoltre, conta molto l’esperienza nella competizione, che la Lazio, al pari della Juventus, ha in quantità.

I numeri della Lazio in Coppa Italia

La storia del club di Lotito in questa competizione parla da sé. Stiamo parlando della terza squadra per numero di coppe vinte, dopo la Juventus (14), la Roma e l’Inter (appaiate a quota 9). Quindi l’esperienza in questo tipo di partite certamente non manca ai biancocelesti, che hanno raggiunto la finale in 10 occasioni totali, vincendo 7 volte, l'ultima delle quali nel 2019 contro l’Atalanta. Particolare da non trascurare: nella stagione 2018/2019, la Lazio arrivò addirittura ottava in campionato e, nonostante questo, vinse quell’edizione della Coppa Italia. Una situazione che sembra molto simile a quella vissuta dai capitolini quest’anno e che fa ben sperare i tifosi.

Perché è importante vincere la Coppa Italia

Ovviamente le ragioni per cui sarebbe importante vincere la Coppa Italia sono molteplici, a partire dal fatto di aggiungere l’ennesimo trofeo in bacheca al termine di una stagione davvero poco esaltante Inoltre, vincendo la Finale, Immobile e compagni si assicurerebbero un posto nella prossima Europa League, oltre a portarsi a casa un bottino di circa 8 milioni di euro. Motivi che devono spingere i biancocelesti a puntare tutto sulla seconda competizione italiana: siamo certi che l’all-in laziale sulla Coppa Italia sia già iniziato.