Lazio, all'Olimpico la Primavera si prende gli applausi dei tifosi

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

A circa 20 minuti dall'inizio del match, mentre lo Stadio Olimpico comincia a riempirsi, i tifosi hanno riservato un caldissimo applauso e cori per la Primavera della Lazio, che ha agguantato la promozione diretta in Primavera 1. I giovani bianocelesti hanno attraversato tutto il perimetro del campo abbracciati dall'affetto del popolo laziale per il grande traguardo raggiunto.