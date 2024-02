Lazio, alla prossima c'è l'Atalanta: tutti i gol al Gewiss Stadium - VIDEO

Dopo il pareggio a reti bianche contro il Napoli, la Lazio vola a Bergamo per affrontare l'Atalanta di Gasperini in un big match dal sapore di Champions League. Spesso i biancocelesti hanno dato grande prova di sé al Gewiss Stadium, come lo scorso anno quando si sono imposti per 0-2 grazie alle reti di Zaccagni e Felipe Anderson. Per caricare l'ambiente alla gara, la società ha pubblicato un video sui propri profili social con tutti i gol più belli realizzati in trasferta contro i nerazzurri. Di seguito il filmato che rievoca dolci ricordi.