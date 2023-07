Lazio, alla scoperta di Kerkez: il pupillo di Maldini che si ispira a Theo

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è sempre più vicina al colpo Kerkez. Sarà lui il rinforzo di Sarri per la corsia mancina. Ungherese, classe 2003, Milos ha tanta voglia e si è conquistato sul campo il salto di qualità. Nel 2021, quando il ragazzo aveva pochissime presenze tra i professionisti, Maldini lo chiamo e non ci mise molto a convincerlo di venire al Milan. Non si può avere uno sponsor migliore di Paolo in quel ruolo. Kerkez arrivò in rossonero dal Gyori ETO, ma andò via dopo un anno di settore giovanile perché gli fu riservato uno scarso minutaggio. Si è allenato in prima squadra e ha avuto modo di rubare con gli occhi da Theo Hernandez, il suo modello e il calciatore a cui si ispira come modo di giocare. Figlio di una famiglia umile, Kerkez nasce calcisticamente per le strade di Verbász, in Serbia. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, l'Hajduk Kula è la prima squadra in cui ha giocato e ci è rimasto fino a 11 anni, per passare poi al Rapid Vienna. Con il Gyori ETO in Ungheria debutta a 16 anni in prima squadra. Per la consacrazione definitiva ci si deve spostare in Olanda, più precisamente all'ultima stagione con la maglia dell'AZ. Ha messo in mostra tutte le sue qualità e vuole alzare ancora l'asticella. Il telefono squilla ancora, l'Italia chiama per la seconda volta. Stavolta tocca alla Lazio.